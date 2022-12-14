14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gemici düğümünü bilir misiniz: Messi tek dokunuşla açtı

Gemici düğümünü bilir misiniz: Messi tek dokunuşla açtı

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Ersun Yanal Arjantinli yıldız Messi'yi gemici düğümünü tek hamleyle açan bilge balıkçıya benzetti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:06
Takip Et

Ersun Yanal'dan Messi'ye gemici düğümlü gönderme

Gemici düğümünü bilir misiniz: Messi tek dokunuşla açtı
+
Aa
-

Messi ve arkadaşları yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçerek Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Yıldız oyuncu Lionel Messi ise maçta 1 gol ve 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı.

GEMİCİ DÜĞÜMÜNÜ BİLİR MİSİNİZ?

Messi böylece, koleksiyonundaki tek eksiği olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'dan da Messi'nin performansına ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Twitter'dan Messi'nin bir karesini paylaşan Yanal, "Gemici düğümünü bilir misiniz? Daha önce öğrenmediyseniz eğer, her açmaya çalıştığınızda daha da sıkılaşır. Sonra yaşlı bir balıkçı gelir yardımınıza ve tek bir ipe dokunarak çözer her şeyi. İşte Messi, nice fırtınalar yaşamış o yaşlı balıkçıdır" dedi.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.