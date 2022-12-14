Gemici düğümünü bilir misiniz: Messi tek dokunuşla açtı

Messi ve arkadaşları yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçerek Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Yıldız oyuncu Lionel Messi ise maçta 1 gol ve 1 asistlik performansı ile yıldızlaştı.

GEMİCİ DÜĞÜMÜNÜ BİLİR MİSİNİZ?

Messi böylece, koleksiyonundaki tek eksiği olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'dan da Messi'nin performansına ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Twitter'dan Messi'nin bir karesini paylaşan Yanal, "Gemici düğümünü bilir misiniz? Daha önce öğrenmediyseniz eğer, her açmaya çalıştığınızda daha da sıkılaşır. Sonra yaşlı bir balıkçı gelir yardımınıza ve tek bir ipe dokunarak çözer her şeyi. İşte Messi, nice fırtınalar yaşamış o yaşlı balıkçıdır" dedi.