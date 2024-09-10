Ertem Şener: Hacıosmanoğlu'nun torpillisi

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Ertem Şener: Hacıosmanoğlu'nun torpillisi

Millilerimizin İzlanda galibiyeti sonrası konuşan Ertem Şener Eren Elmalı'nın performansını eleştirdi.

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GECESİ

Millilerimizin gollerini 2, 52 ve 87. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. İzlanda’nın tek golünü ise 37. dakikada Palsson kaydetti.

EREN ELMALI ÜZERİNDEN HACIOSMANOĞLU'NA VURDU

Milli takımın oynadığı oyun taraftarlar tarafından beğeni toplarken sürpriz bir eleştiri geldi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener Eren Elmalı’nın performansını eleştirerek TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı.

Ertem Şener açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"Milli Takımda Eren Elmalı diye bir futbolcumuz var. Hiç iyi değil. Ben performansını beğenmiyorum. İddia ediyorum İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmasa oynayamaz. Trabzon statüsünde Hacıosmanoğlu'nun torpillisi gibi ben böyle bir şey görmedim. Hakan Çalhanoğlu'na laf edeceğimize biraz bunlara da bakalım. Herkes büyük oyunculara bakıyor ama onlara kim yardım ediyor onu da incelemek lazım"

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