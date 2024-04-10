Ertem Şener rekor kırdı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan maç 3-3 sona erdi.
Karşılaşmayı Türkiye'de EXXEN canlı olarak ekrana getirdi. Maçı da Ertem Şener anlattı.
Şener, anlatımıyla gündem oldu ve Twitter'da eleştiri yağmuruna tutularak rekor kırdı.
Paylaşımlardan öne çıkanlar şöyle:
- Ertem Şener'in her gereksiz bilgisinde gol oluyor, çok ilginç.
- Yıldızları seyretcez derken spiker Ertem Şener anlatınca bizdeki isyan.
- Ertem Şener'in vergi bilgilerin gereksizlik saçmalık rahatsız edicilik.
- Ertem Şener: Arda Güler için, okulun önünde çocuğunu bekleyen veliler gibiyiz.
- Ertem Şener az önce şey dedi. "Guardiola yardımcılarıyla konuşuyor, her şeyi konuşuyor"
Giardiola şaşkın.
- Ertem Şener Allah Rızası İçin spikerliği Bırak Futboldan soguttun bizi.