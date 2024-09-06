Ertem Şener'den Fatih Altaylı'ya yalanlama

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da karaborsa iddialarını ilk ortaya atan isimlerden biri olan Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Ertem Şener hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

Dursun Özbek ve Ertem Şener’in görüştüğünü ifade eden Fatih Altaylı, “Dursun Özbek, Ertem Şener’i yanına çağırtıp, bu konuyu (karaborsa bilet) kapatın, susun” sözlerini sarf etmişti.

İDDİALARI YALANLADI

Fatih Altaylı’nın kendisi hakkındaki sözlerine cevap veren Ertem Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli meslek büyüğüm Sayın Fatih Altaylı,

“Ertem Şener’i, Dursun Özbek çağırdı, konuyu kapatın dedi” şeklinde bir açıklamanız olmuş.

Bu beyanınız yanlış. Benim için daha da önemli kısmı, onur kırıcı. Size böyle bir bilgiyi kim verdiyse “YALAN” söylemiş. Konuyu kapatmak istesem, Osimhen’in geldiği gece herkes transfer yayını yaparken, ben o konuya (karaborsa) girmezdim. Sn. Başkan Özbek’in bana yaptığı açıklamaları haberleştirmez ve röportaj olarak yayınlamazdım.

Ben bir gazeteci olarak iddia edilen konunuyu gerçek muhatabına sordum, kendisinden aldıklarımı, kamuoyu ile paylaştım. Konuyu kapatmak bir yana, bir hayli de uzatmış oldum. Ama Galatasaray başkanının yapacağı her açıklama, ağzından çıkan her kelime benim için haberdir.

Gazeteci konuları kapatmaz, daha da üzerine gider. Benden çok daha iyi bilirsiniz. Gazeteci taraf olmaz. Gazeteci susmaz. Şerefi, namusu ve haysiyeti var ise tabi.

Ayrıca size soruyorum; Sn Özbek hangi hakla ve ne ile beni susturmuş olabilir? Kalemini satan, şahsiyetini de satar. Ya da çoktan satılmıştır. Ve inanın beni değil Galatasaray başkanı, dünyada hiçbir kulüp başkanı susturamaz. Bilmenizi isterim. Saygılarımla”