Ertem Şener: ''Bana gelen bilgi, Galatasaray bir kuruş para ödemeyecek ve...''

Galatasaray'ın Roma'dan yaptığı bomba transfer Zaniolo, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı.

23 yaşındaki İtalyan futbolcu, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

Bu maçta ilk golünü de kaydetti.

Haber sarı kırmızı sitesinde yer alan habere göre; futbol yorumcusu ve spiker Ertem Şener, Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

''YÜZDE 99 MILAN'DA''

Ertem Şener açıklamasında "Bana gelen bilgi sezon sonu yüzde 99 Milan'da. Galatasaray, bir kuruş para ödemeyecek ve gittiği zaman kasasına 7,5-8 milyon Euro para girecek." ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca "Zaniolo'nun sözleşmesinde 'İsterse oynar, istemezse oynamaz' maddesi de varmış. Galatasaray yönetimi isterse beni yalanlayabilir." dedi.