Ertem Şener'den sonra Tümer Metin'de Mourinho'yu bombaladı!

Geçtiğimiz günlerde Ertem Şener'in Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdiği video gündem olurken bu kez Tümer Metin Portekizli hocaya yüklendi.

Metin "Fenerbahçe rölantide maç kazanayım edasıyla ilerliyor. Bazen gaza basmak lazım, bazen vitesi aşağı çekmek, bazen köklemek lazım. Hiç öyle rolantide hep aynı kazanayım. Olmaz. Ligin dinamiklerine ayak uydurmak lazım." ifadelerini kullandı.

"KOSKOCA MOURINHO"

Tümer ünlü teknik adamı eleştirilerini sürdürürken "Hocam anladım ya tamam! Buradasın artık. Biz kötüyüz ya! Sen iyi misin? Allah aşkına ben soruyorum. 'Kimi eleştiriyorsun sen? Koskoca Mourinho', bana ne ya Mourinho! Bende fena futbolcu değildim ama oynayamıyorum artık bitiyor bazı şeyler. Haftalardır söylüyorum sıkıldım. Ben, Fenerbahçe'nin eksiklerini anlatmaktan 17 haftadır burada sıkıldım. Bunlar Galatasaray'ı diline dolamaktan sıkılmadılar." dedi.

ERTEM ŞENER ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Youtube yayınında Ertem Şener Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." sözlerini kullanmıştı.