Ertesi gün hapı fiyatına zam: 637 lira oldu

Kadınlar tarafından doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan ertesi gün hapına da zam geldi. Yeni fiyatla beraber hap, 512 liradan 637 liraya yükseldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, belirlenen euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek ve yeni bir euro değerlemesi yapılmayacak.

Ayrıca, gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de euro değerindeki değişiklik oranına göre güncellendi: Fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde ise 39,05 TL olarak belirlendi.

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Ertesi gün hapı, korunmasız olarak girilen cinsel ilişki ya da doğum kontrol yönteminin uygulanmadığı durumlarda hamileliği önlemek için kullanılan bir acil doğum kontrol yöntemidir. İçeriğinde yüksek progesteron hormonu bulunan bu hap, geçici olarak yumurtlamayı engelleyerek etkisini gösterir.

Gebelik döneminde en sık karşılaşılan 10 sorun

En etkili kullanım süresi ilk 72 saattir ve 5 güne kadar da önleme sağlar. Ancak, aradan fazla zaman geçtiyse ve sperm yumurtaya ulaştıysa hapın etkisi olmayabilir. Unutulmamalıdır ki ertesi gün hapı sadece gebelik oluşumunu önler, gerçekleşen gebeliği sonlandırmaz.

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Ertesi gün hapının en yaygın yan etkisi adet düzensizliğidir. Ayrıca ara kanamalar, mide bulantısı, kusma, göğüslerde hassasiyet ve karın ağrısı da görülebilir.

Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı

Genellikle güvenli olsa da bazı kişilerde hafif yan etkilere neden olabilir. Ciddi semptomlar durumunda uzman doktordan destek almak önemlidir.