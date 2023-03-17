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Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi

Trabzonspor'da başkanlık için tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oluyor.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:59
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Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oluyor

Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
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TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, tek aday olan Ertuğrul Doğan’ın listesi şekillendi. Doğan’ın cebindeki isimler sır gibi saklı.

Başkan adaylığını bugüne kadar açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, resmi başvurusunu da bugün yapacak. Trabzonspor’un Ziyabey Sitesi’nde yer alan Divan Başkanlık Kurulu’na listeyi, As başkanlık için adı geçen Zeyyat Kafkas’ın teslim edeceği öğrenildi.

Bu arada Trabzon’da ikamet edecek ve tüm zamanını Trabzonspor Tesisleri’nde geçirecek olan Asbaşkanlık için, Süleyman Atal ve disiplinli tavırlarıyla tanınan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun da isminin geçtiği, kulis söylentileri arasındaki yerini aldı.  

Öte yandan; Ertuğrul Doğan’ın listesinde: Serkan Kılıç, Taner Saral, Nevzat Kaya, Sami Karaman, Alican Gümüştaş, Cemal Ertürk ve Ali Haydar Gedikli gibi isimlerin yer aldığı sanılıyor. Ankara’dan Birhan Emre Yazıcı ismi ise bordo mavili taraftarların listede görmek istediği güçlü isimlerden biri. 

Listede yer alan isimlerden; Trabzon’da bulunanların il dışındaki isimlerle katıldığı bir toplantıda, telekonferans yöntemiyle listenin şekillendirme çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

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