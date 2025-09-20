Ertuğrul Özkök iddia etti, duyanlar hayret etti!

Usta gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında yabancı bir kaynakta önünde duran bomba bir iddiayı paylaştı. İddiaya göre; Türkiye, Esad rejimi düştükten sonra da orada eski ÖSO, yeni SMO mensuplarının hala maaşlarını ödemeye devam ettiği ve bu kişilere yüzde 50 zam yapıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE SURİYE MİLLİ ORDUSU MENSUPLARININ MAAŞLARINA YÜZDE 50 ZAM YAPTI" İDDİASI

‘10 Eylül gününden beri önümde bu iddia duruyor’ diyen usta gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Özkök, “Esad’ın düşmesinden sonra Türkiye, Suriye Milli Ordusu mensuplarının maaşlarına yüzde 50 zam yaptı” iddiasına dair “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve vergi mükellefleri açısından çok önemli bir iddia bu” dedi.

KAYNAĞINI DA AÇIKLADI

İddianın kaynağını da paylaşan Özkök, “İç savaşın başından beri Suriye’deki olaylara ilgili gazetecilerin izlediği birçok yabancı kaynaktan biri “Terorism Monitor” adlı bir site. Bu site 10 Eylül günü bir analiz yayınladı. Başlığı Türkçeye çevirirsem şöyleydi; “Türkiye’nin desteklediği Amşad ve Hamza tümenleri Suriye’de hala aktif…” ifadelerini kullandı.

ÖZKÖK: BU ELEMANLARIN MAAŞLARINA GERÇEKTEN YÜZDE 50 ZAM YAPILDI MI?

Mehmet Şimşek’in uyguladığı sıkı para politikası ortada olduğunun altını çizen Özkök “Suriye’deki bu elemanların maaşlarına gerçekten yüzde 50 zam yapıldı mı?” sorusunu Şimşek’e iletti.