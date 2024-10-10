Ertuğrul Özkök Kılıçdaroğlu'na KRT'de 'aptal' dedi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Özkök Kılıçdaroğlu'na KRT'de 'aptal' dedi!

Gazeteci Ertuğrul Özkök yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesini, “Bilmeyerek yaptıysa aptal, bilerek yaptıysa kötü insan!” Sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye’de hala Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Kılıçdaroğlu konusu tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, KRT’de ‘SoruYorum’ programına konuk oldu. Özkök gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Burada Gazeteci Özkök’ten Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak açıklamalar geldi.

“Göz göre göre böyle bir dönemde gidip cumhurbaşkanlığını verdi Tayyip Erdoğan'ın eline!” Diyen Özkök, “Bilmeyerek yaptıysa aptal bilerek yaptıysa kötü!” Şeklindeki sözleri kullandı.

Özkök’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“UMUTSUZLUĞUN YAŞATAN İNSAN BU YA”

“Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlamıyorum! Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle hala konuşuyor ben hakikaten anlamıyorum! Yani ya nasıl çıkıp konuşabiliyor böyle! Türkiye'de halkın 50’isine yaşadığı dönemin en büyük düş kırıklığını ve umutsuzluğun yaşatan insan bu ya!

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“BİLMEYEREK YAPTIYSA APTAL”

Göz göre göre böyle bir dönemde gidip cumhurbaşkanlığını verdi Tayyip Erdoğan'ın eline!

Daha ne neyle konuşuyor! Yani söylendi ona!

Yani o kadar bilerek yaptı ne demek yaptı ya bilerek veya bilmeyerek

Bilmeyerek yaptıysa ‘aptal’ bilerek yaptıysa kötü! Kötü insan demek! Yani şimdi ikisi de bunların birbirinden daha hafifletici şey değil!

Dolayısıyla ben Kemal Bey'in hala konuşmasını anlamıyorum! Ve bir de tahrik ediyor!”

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