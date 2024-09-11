Ertuğrul Sağlam Muslera'nın başını yaktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi.

Brunga Tesisleri'nde yapılan toplantıda “Kaleci transferi olacak mı?” sorusuna Sağlam’ın verdiği cevap gündem oldu.

"MUSLERA BİLE"

Muslera’nın Young Boys maçındaki hatalarına değinen Ertuğrul Sağlam, “Dünyada hata yapmayan kaleci yok. Bu yüzden taraftarlarımızdan isteğim, bu çocuklara inanmaları ve güvenmeleri. Yönetim kurulu da kaleci transferinden vazgeçti ve Gökhan ile Harun'la devam etme kararı aldı. İlk maçımızı Gökhan'ın performansıyla kazandık. Ülkenin en iyi kalecilerinden biri olan Muslera bile Galatasaray'ı neredeyse Şampiyonlar Ligi'nden ediyordu” dedi

"HATA YAPMAYAN KALECİ YOK"

Ligin en iyi kaleci rotasyonuna sahip olduklarını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Maçlarımızı Gökhan ve Harun ile kazanacağız. Başkan ve yönetim onlara olan inancını dile getirdi, ancak taraftarlarımızdan ve yerel medyadan da destek bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hata yapmayan ve gol yemeyen kaleci yok. Pazar günkü maçta taraftarlarımızın Harun'un yanında olup moralini yükseltmesini istiyorum. Yine iddia ediyorum, ligdeki en iyi kaleci rotasyonuna sahibiz. Bunun kıymetini bilelim ve kalecilerimize güvenelim” sözlerini sarf etti.