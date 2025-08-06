Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Siirt’in Eruh ilçesinde, Kekliktepe köyünde öğle saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçta sürücü ile birlikte bulunan 7 kişi can pazarı yaşadı. Jandarma soruşturma başlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

Eruh’ta feci kaza! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda yaralı var

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