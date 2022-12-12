Kadınları hedef alan hilafetçi imam Halil Konakcı'yı Erzincan valisi makamında ağırladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kadınları hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen hilafet yanlısı imam Halil Konakcı'yı makamında ağırladı ve hediye verdi.

Kadınları hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen hilafet yanlısı imam Halil Konakcı, Erzincan Valisi Mehmet Makas tarafından makamında ağırlandı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından “Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti” başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İlk olarak, Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Şavaklılar Derneği Başkanı Mehmet Can ve dernek yöneticileri ile kanaat önderleri, ardından İmam Hatip Halil Konakcı ile İHYA Vakfı Başkanı Ahmet Polat ve beraberindeki din görevlileri, son olarak BİTES Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun, Sayın Valimiz Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.”

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

HALİL KONAKCI NE DEMİŞTİ?

Halil Konakcı’nın daha önce yaptığı açıklamalardan kamuoyuna yansıyan bazıları şöyle:

“Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor.”

“Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler.”

“Burası Müslüman ülke, ne işi var salyangozun soframızda? Devletin görevidir bu. Vatandaşına zararlı olan şeyi yasaklar. Dövmeyi de yasaklasınlar. Yaptıranların dükkanlarını kapatsınlar.”

“O sahip olsaydı başımızda, o makam (hilafet) hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz.”