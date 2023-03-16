16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı

Erzincan ve Malatya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 04:50
Takip Et

Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı

Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Erzincan'ın merkez ilçesi Hocabey mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet ve Hanımınçiftliği mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu arada 22 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Soğucak termal bölgesi, Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası ve Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası'nın turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararda yayımlanan haritalar değiştirilerek söz konusu alanların sınır ve koordinatları yeniden belirlendi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı
﻿Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı
﻿Erzincan ve Malatya'da acele kamulaştırma kararı
﻿Napoli'de Victor Osimhen fırtınası. Frankfurt'u yıktı
﻿Napoli'de Victor Osimhen fırtınası. Frankfurt'u yıktı
﻿Napoli'de Victor Osimhen fırtınası. Frankfurt'u yıktı
﻿Türk Telekom İspanya'da mağlup
﻿Türk Telekom İspanya'da mağlup
﻿Türk Telekom İspanya'da mağlup
﻿Halkbank'tan altın sette altın sonuç: Yarı finalde
﻿Halkbank'tan altın sette altın sonuç: Yarı finalde
﻿Halkbank'tan altın sette altın sonuç: Yarı finalde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.