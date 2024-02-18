Erzincan’da 9 maden işçisinin toprak altında kaldığı 4 günde 11 madene onay çıktı

İliç’teki altın madenindeki göçük sonrası dokuz işçiyi arama çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 22 farklı maden projesinden 11’ine onay verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Özytürk’ün haberine göre, bu onaylarla birlikte orman, tarım ve mera alanlarını kapsayan 135.48 hektarlık yani 190 futbol sahası büyüklüğündeki alan madene kurban edildi.

Onay alan maden ocakları şöyle:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Osmaniye Düziçi’ndeki 24.90 hektarlık orman alandaki konglomera ocağı.

Uluhan Mermer Madencilik’in Mersin Mut’taki 18.77 hektarlık orman ve tarım alanındaki mermer ocağı projesi.

Altınsoy Madencilik’in Bursa Orhaneli’ndeki 10 bin metrekarelik alanda mermer ocağı işletmesi.

Knauf İnşaat’ın Kırıkkale Çelebi’deki 22.67 hektarlık çayır ve mera arazisinde işlettiği kalsit ocağı.

Can-Mert Madencilik’in Kocaeli Karamürsel’deki devlet ormanına isabet eden 12.40 hektarlık alanda etkili olacak kalker ocağı projesi.

İlan Madencilik, Konya Akören’deki 23 hektarlık orman arazisinde işletmek istediği mermer ocağı projesi.

Devlet Su İşleri 3’üncü Bölge Müdürlüğü, Kütahya Emet’deki orman toprağı ve orman arazisini etkileyecek olan 19.55 hektarlık alandaki kil, kalker ve andezit ocağı projesi.

Bonusbonus Planet Elektronik’in Manisa’nın Soma ilçesindeki 6 bin 989 metrekarelik orman alanında maden arama çalışması.

Astaş İnşaat’ın, Rize Pazar’daki 24.90 hektarlık orman alanı bazalt ocağı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce Merkez’deki 9.19 hektarlık tarım ve orman alanında bazalt ocağı işletmesi.

Plamiks Madencilik’in, Düzce Akçakoca’daki tapulu arazide kırma eleme tesisi.