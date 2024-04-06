Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi

Kaynak: İHA
Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayramda yaşanabilecek olası trafik kazalarını minimuma indirmek ve trafik akışını güvenli hale getirebilmek için denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan anayol güzergahlarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, ibadethaneler ve marketlere bilgilendirici ve uyarıcı afişler asıldı. "Hız yapma can yakma", "telefona değil yola bak" yazılı bu afişler, sıklıkla kullanıldı.

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Ayrıca ekipler tarafından uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirildi, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri, hız kuralları, dinlenme süreleri konularında bilgilendirme yapılıp farklı hediyeler takdim edildi.
Bayram tedbirleri süresince bilgilendirici faaliyetlerin süreceği kaydedildi.

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