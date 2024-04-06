Erzincan'da bayram öncesi trafik denetimi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayramda yaşanabilecek olası trafik kazalarını minimuma indirmek ve trafik akışını güvenli hale getirebilmek için denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan anayol güzergahlarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, ibadethaneler ve marketlere bilgilendirici ve uyarıcı afişler asıldı. "Hız yapma can yakma", "telefona değil yola bak" yazılı bu afişler, sıklıkla kullanıldı.

Ayrıca ekipler tarafından uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirildi, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri, hız kuralları, dinlenme süreleri konularında bilgilendirme yapılıp farklı hediyeler takdim edildi.

Bayram tedbirleri süresince bilgilendirici faaliyetlerin süreceği kaydedildi.