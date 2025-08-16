Erzincan'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan’da bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yabancı plakalı bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonra 2 sürücü yaralandı. Ekipler, sürücüleri araç içerisinde çıkararak hastaneye kaldırdı.

Kaza, Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Ehlibeyt Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesişim noktasında S.G. idaresindeki 55 AOF 364 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki CD-574-SN yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AOF 364 plakalı araçta bulunan R.G. ve G.G. yaralandı.
Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw519212-01.jpg

aw519212-02.jpg

