Erzincan’da kar ve buzlanma düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

Buzlu zeminde yaşanan kaymalar sonucunda çok sayıda kişi düşerek yaralandı. Hastanelerin ortopedi ve travmatoloji poliklinikleri, kırık, çıkık ve burkulma vakalarıyla doldu.

Özellikle el bileği, omuz, ayak ve kalça kırıkları ile incinmeler, buzlanmanın getirdiği tehlikenin somut kanıtı oldu.

Uzmanlar, buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunarak, kış şartlarına uygun ayakkabıların tercih edilmesini ve buzlu zeminde ellerin cepte yürünmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar, buzlanma tehlikesine karşı tedbirli hareket ederek, sağlıklarını koruma konusunda duyarlı olmaları istendi.