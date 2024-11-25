Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalanlara seferber oldular

Erzincan'da kar yağışı etkili oldu. Dünden bu yana şiddetini arttıran yoğun kar yağışı bugün kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu.

Üniversitede senato kararıyla tatil edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeler takip edildi.

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Vali Aydoğdu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerle birlikte kapanan yollarda kalanlara yardım çalışmalarını denetledi.

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Kurtarılan çok sayıda vatandaş yurtlara, sosyal tesislere, camilere getirilerek misafir edildi.