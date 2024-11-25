Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalanlara seferber oldular

Kaynak: İHA
Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalanlara seferber oldular

Erzincan'da son yılların en etkili kışı yaşanıyor. Yaylalarda ve yollarda mahsur kalanlar için ekipler gece boyunca seferber oldu.

Erzincan'da kar yağışı etkili oldu. Dünden bu yana şiddetini arttıran yoğun kar yağışı bugün kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu.

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Üniversitede senato kararıyla tatil edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeler takip edildi.

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Vali Aydoğdu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerle birlikte kapanan yollarda kalanlara yardım çalışmalarını denetledi.

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Kurtarılan çok sayıda vatandaş yurtlara, sosyal tesislere, camilere getirilerek misafir edildi.

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