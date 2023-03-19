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Erzincan'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı 

Erzincan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Mart ayında lapa lapa kar yağdı. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:26
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Erzincan'da kar yağışı

Erzincan'da Mart ayında lapa lapa kar yağdı 
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İHA'nın haberine göre, Erzincan şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde Mart ayında kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Erzincan - Sivas kara yolu güzergahındaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane kar yolu Ahmediye Geçidinde zeminde kar tuttu. Kar yağışı ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmazken trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ riskine karşı, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısında bulunuldu.

Erzincan ve çevresinde aralıklı kuvvetli yağmur beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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