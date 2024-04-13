Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı

Kaynak: DHA
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı
Erzincan’da bir kişi köpeklerine kurdu boğdurdu. Daha sonra kurdu yakan kişi gözaltına alındı.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yayılan haberler sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

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VALİLİK GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Erzincan Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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