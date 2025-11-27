Erzincan’ın İnönü Mahallesi’nde, kütüphanenin bulunduğu sokak rengârenk şemsiyelerle donatılarak estetik bir görünüme kavuştu. Sokak boyunca tel halatlara asılan onlarca şemsiye, bölgeye canlılık katarken vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kısa sürede şehrin yeni fotoğraf noktası hâline gelen "şemsiyeli sokak", özellikle sosyal medyada yapılan özçekim paylaşımlarıyla Erzincan’ın tanıtımına katkı sağlıyor.

Sokağı gezmeye gelen vatandaşlardan Yaren Aksu, gördükleri manzaradan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Memleketimiz çok güzel, kalabalıktan ve stresten uzak olduğu için tercih ettik. Bugün bu sokağı geziyorduk, gerçekten çok güzel olmuş. Rengârenk bir güzelliği var. Biz de durup bir özçekim yaptık. Emeği geçenlerin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da, Erzincan İlk Halk Kütüphanesi önünde Şemsiyeli Sokak’ta incelemelerde bulundu.