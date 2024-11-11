Erzincan’da sürücülere sıkı denetim

Erzincan'da özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine alkol alıp araç kullanan sürücüler mercek altına alındı. Vatandaşlar, alkollü araç kullanıp kendi canlarının yanı sıra başka araç sürücülerini de tehlikeye düşürenlere tepki gösterdi.

Trafik ekipleri dün gece saatlerinde yaptıkları uygulamada, yasal sınırların üzerinde 100 ve 250 promil alkollü olarak araç kullanan 2 kişiyi yakaladı.

Alkollü araç sürücülerine gereken yasal cezai işlemler uygulanarak, sürücü belgelerine el konuldu, hastanede sağlık raporları alındı.