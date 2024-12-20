Erzincan’da terör operasyonu! Şüpheliler yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başlattığı çalışma çerçevesinde, sosyal medya hesapları üzerinden "silahlı terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile, terör örgütü mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yaptığı öne sürülen E.D. ve P.A. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.