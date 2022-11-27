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beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray Erzurumluları çıldırttı. Erzurum ayağa kalktı

Erzurumspor-Bandırmaspor maçı öncesi spikerlik için görevlendirilen Bedirhan Kanşiray'ın yaptığı yorum gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:57
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Erzurum ayağa kalktı. beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray Erzurumluları çıldırttı

beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray Erzurumluları çıldırttı. Erzurum ayağa kalktı
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beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray’ın sosyal medyadaki bir yoruma verdiği karşılık olay oldu. 

Bir sosyal medya sayfasının paylaştığı ''Erzurum'da yaşamak ister miydin?'' sorusuna bir sosyal medya kullanıcısı ''Erzurumlu benim hanım, kendi 3 gün yaşamaz'' ifadelerini kullandı.

Bu yoruma cevap veren Bedirhan Kanşiray, ''Para verseler gitmem derdim ama iş icabı gidiyorum şu an. Yarın Erzurumspor-Bandırmaspor'' yorumunu yaptı.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Erzurumsporlular bu yoruma sert tepki gösterdi.  

Erzurum şehri hakkında eleştirilerde bulunan beIN Sports muhabiri Bedirhan Kanşiray; attığı tweetler sonrası görevli olduğu Erzurumspor-Bandırmaspor maçına gönderilmedi.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın sözleri;

 

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Gokhan
27.11.2022 12:37
Çok abartıyoruz tabiki aptallık yapmış öyle birşey söylemesine gerek yok..Erzuruma hic gitmedim bende şu soğukta gitmem ne isim var..Yoksa farklı yerlere çekmemek gerek  
 
Misafir Erzurum'lu
27.11.2022 12:34
Erzurum'lu olmak bir şereftir her insana nasip olmaz sen kendine ait olan yere git bedirhan kanşiray istenmiyorsun derhal bütün Erzurum halkından özür dilemelisin  
 
Asker
27.11.2022 12:24
Haddini aşmış Erzurumlu değilim ama hangi şehrimiz olursa olsun hepsinin ayrı bir güzelliği ve tarihi bir anısı var.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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