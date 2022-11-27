beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray Erzurumluları çıldırttı. Erzurum ayağa kalktı

beIN Sports spikeri Bedirhan Kanşiray’ın sosyal medyadaki bir yoruma verdiği karşılık olay oldu.

Bir sosyal medya sayfasının paylaştığı ''Erzurum'da yaşamak ister miydin?'' sorusuna bir sosyal medya kullanıcısı ''Erzurumlu benim hanım, kendi 3 gün yaşamaz'' ifadelerini kullandı.

Bu yoruma cevap veren Bedirhan Kanşiray, ''Para verseler gitmem derdim ama iş icabı gidiyorum şu an. Yarın Erzurumspor-Bandırmaspor'' yorumunu yaptı.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Erzurumsporlular bu yoruma sert tepki gösterdi.

Erzurum şehri hakkında eleştirilerde bulunan beIN Sports muhabiri Bedirhan Kanşiray; attığı tweetler sonrası görevli olduğu Erzurumspor-Bandırmaspor maçına gönderilmedi.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın sözleri;