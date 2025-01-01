Erzurum resmen buz kesti

2025 yılının ilk gününde Erzurum'da yoğun sis ve dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte yılın ilk gününde yaşanan soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiğini açıkladı.

Yapılan uyarıda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.