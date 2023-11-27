Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri beyaza büründü

Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

KAYNAK: AA
Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri beyaza büründü

Erzurum'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağışla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Tipinin de etkili olduğu kentte, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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ARDAHAN

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar, yer yer tipiye dönüşüyor.

Karayolları ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması yaptı.

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KARS

Kars'ta ise kar, yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kentte gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla merkeze bağlı Borluk köyü karla kaplandı.

Köydeki bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde besledi.

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