Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi. Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı söylendi.

Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

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