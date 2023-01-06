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Erzurum’da korkutan çatı yangını

Erzurum’da 6 katlı bir binanın çatısında bacadan çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Çıkan yangını, ekipler kontrol altına aldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:25
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Erzurum’da binanın çatısında yangın

Erzurum’da korkutan çatı yangını
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeğenağa Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısında bacadan çıktığı tahmin edilen yangın mahallede büyük panik yaşattı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken, itfaiye ekiplerinin bir bölümü de yan taraftaki binanın balkonundan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


(Kaynak: İHA)

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