Erzurum'da bir kadın girdiği mağazadan çanta çaldı

Dün saat 17.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Zeki Çat'a ait mağazaya giren bir kadın, içeride iş yeri sahibinin 8 yaşındaki kızından başka kimsenin olmadığını görünce rafta duran bir çantayı elindeki poşetlerin arasına sıkıştırıp, sakin tavırlarla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerine gelen Çat, kızının durumu anlatması sonrası güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde bir kadının raftan çantayı alarak uzaklaştığı fark edildi. Kadın mağazaya girdiğinde personellerinin depoda olduğunu belirten Mustafa Zeki Çat, "Çantanın satış fiyatı 400 TL, ona üzülmüyoruz ama 8 yaşındaki kızımızın gözlerinin içine baka baka bu eylemin gerçekleşmesi bizi çok üzdü. Madem kendisini 400 lira için rezil etmeyi göze almış, o kadına söyleyecek hiçbir sözüm yok artık" dedi.

İş yeri sahibi Çat, kamera görüntüleriyle beraber polis merkezine giderek kadın hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.