Erzurum'da bir kadın girdiği mağazadan çanta çaldı

Kaynak: DHA
Erzurum'da bir kadın girdiği mağazadan çanta çaldı

Erzurum'da bir kadın, müşteri gibi girdiği mağazadan çanta çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Zeki Çat'a ait mağazaya giren bir kadın, içeride iş yeri sahibinin 8 yaşındaki kızından başka kimsenin olmadığını görünce rafta duran bir çantayı elindeki poşetlerin arasına sıkıştırıp, sakin tavırlarla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerine gelen Çat, kızının durumu anlatması sonrası güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

pgp.jpg

Görüntülerde bir kadının raftan çantayı alarak uzaklaştığı fark edildi. Kadın mağazaya girdiğinde personellerinin depoda olduğunu belirten Mustafa Zeki Çat, "Çantanın satış fiyatı 400 TL, ona üzülmüyoruz ama 8 yaşındaki kızımızın gözlerinin içine baka baka bu eylemin gerçekleşmesi bizi çok üzdü. Madem kendisini 400 lira için rezil etmeyi göze almış, o kadına söyleyecek hiçbir sözüm yok artık" dedi.

İş yeri sahibi Çat, kamera görüntüleriyle beraber polis merkezine giderek kadın hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.

Son Haberler
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
İSKİ’den 19 saatlik su kesintisi uyarısı! Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da oturanlar dikkat
İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 3 ilçede 19 saat su yok
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi