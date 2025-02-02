Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ahmet Şerif Kartal idaresindeki 25 FV 316 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Son Haberler
Kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi
Kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi
Banka alarmı polisi harekete geçirdi
Banka alarmı polisi harekete geçirdi
Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Hatay’da ormanlık alanda örtü yangını çıktı
Hatay’da ormanlık alanda örtü yangını çıktı
İslam Memiş'ten tapu sahiplerine uyarı! Bu işlemleri yaptırmayan mülkünden olabilir
İslam Memiş'ten tapu sahiplerine uyarı! Bu işlemleri yaptırmayan mülkünden olabilir