﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2,9 derece ölçüldüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar sabah araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan Yavuz Bayram, sabah uyandığında karla karşılaşınca sevindiğini belirterek, "Uzun süredir kar yağmıyordu ve nihayet yağdı. Artık şehir 4-5 ay kar altında kalacak. Her mevsim gibi kışın da ayrı bir güzelliği var." dedi.

ARDAHAN VE AĞRI'NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

Yüksek kesimlerine kar yağan Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Park halindeki araçların camlarında buzlanma meydana geldi.

Ağrı'da da dağlık bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, araç camları buz tuttu, köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

TUNCELİ'NİN İLÇELERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Tunceli’nin Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ise güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı besiciler kar örtüsüyle kaplanan meralarda keçi ve koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme çalışması başlattı.

KARS'TA KAR YAĞIŞI VE SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kars'ta da iki gündür aralıklarla etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde yağan kar ile Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İlçede vatandaşlar araçlarının üzerine yağan karı temizledi.

(Kaynak: AA)