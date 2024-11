Erzurum’da “Engelleri Kaldırıyoruz” diyerek yola çıktılar

Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine teslimi için Yakutiye Kent Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Programa Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Ülkü Ocakları Başkanı Mevlüt Özcan, Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Tahsin Çetin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, sandalyelerin alınması ve dağıtılması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirterek, "Milletimizin, her ferdimizin yaşamdan kopmadan, toplum hayatında uzaklaşmadan yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Toplumun en önemli parçası olan ve çeşitli sebeplerden dolayı hayatlarına engel giren vatandaşlarımızın desteklenmesi ve onların hayata tutunmaları için pozitif ayrıma her daim ihtiyaçları vardır. Yarının insanlar için ne getireceğini asla öngörülemez. Bu sebeple bugün engelleri ortadan kaldırarak engelsiz bir yaşam adına bir aradayız. Bugün burada değerli katkılarıyla akülü araç ve tekerlekli sandalyeler dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm kardeşlerime araçları şimdiden hayırlı olsun. Her daim engelleri ortadan kaldırma noktasında Elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

​​​​​​​

Konuşmaların ardından 80 akülü ve 50 tekerlekli sandalye daha önce belirlenen vatandaşlara teslim edildi.