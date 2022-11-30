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Bu gizemli yola giren neye uğradığını şaşırıyor. Her şey ayağı frenden çekince oluyor

Dünyada yer çekiminin normal seviyede olmadığı 8 yerden birisi olduğu iddia edilen Erzurum'daki bir yola herkesi şok eden bir tabela asıldı. Bölgede yaşayanların söylediğine göre bu yere gelindiğinde ayağı frenden çekince araç kendiliğinden yokuş yukarı çıkmaya başlıyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:44
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Erzurum'da gizemli yola giren araçta ayağını frenden geçen sürücü yokuş yukarı çıkıyor

Bu gizemli yola giren neye uğradığını şaşırıyor. Her şey ayağı frenden çekince oluyor
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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi'nin türbe yolunda bulunan gizemli yolda, ilginç bir olay yaşandı. Çalışmadığı halde kendi kendine yokuş yukarıya çıkan araçlar, hem sürücüleri hem de izleyenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Sürücüler, gizemli yolda araçlarını ilk olarak durdurdu. Daha sonra vitesi boşa alan sürücüler, frenden ayaklarını çektikleri zaman araç kendiliğinden yokuş yukarı çıkmaya başladı.

YER ÇEKİMİNİN KAFA KARIŞTIRDIĞI 8 YERDEN BİRİ

Erzurum’da bulunan bu gizemli yolun dünyanın yer çekiminin ölçülemediği 8 yerden bir tanesi olduğu iddia ediliyor.

Diğer 8 yer ise şöyle: İngiltere’deki ters şelale, Ermenistan’da Alagöz Dağı'nda bulunan gizemli yol, ABD’de Hoover Barajı ve Şeytan Kulesi, Güney Kore’de gizemli yol, Myanmar’daki Altın Kaya, Arjantin’deki Davasko Kayası ve son olarak da Erzurum’da bulunan gizemli yol.

Diğer taraftan, gizemli yolda araçları ile deneme yapan vatandaşlar daha önce böyle bir şey görmediklerini belirtirken, bazı vatandaşlar ise göz yanılması veya manyetik bir alan olabileceğini söyledi.

(Kaynak: İHA)

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