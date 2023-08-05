Erzurum’da iki ayrı düğünde silahlı ve bıçaklı kavga. Çok sayıda yaralı ve gözaltı

İHA'nın haberine göre; polis olaylara müdahale ederek kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yakutiye ilçesinde silahlar konuştu

İlk olay, bugün akşam Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi’nde bir düğünde meydana geldi. Düğünde yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavgada yaralanan şahıslar 112 ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Palandöken ilçesinde de bıçaklar çekildi

Bir diğer olay ise Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi’nde bir başka düğünde yaşandı. Burada da taraflar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralananlar 112 ekiplerince Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Polis her iki olayda da kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.