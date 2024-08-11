Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralanırken, araçlar çekicilerle götürüldü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi'nden Mehmet Sekmen Caddesi yönüne giden B.I. idaresindeki 25 ABR 636 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Caddesi'ne doğru seyreden A.K. yönetimindeki 25 AK 150 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlardan savrulan eşya çevredekiler tarafından yoldan kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle götürüldüğü öğrenildi.

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