Erzurum'da ilginç görüntü

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0 - 0 berabere sona erdi.
Eksi 12 derecede oynanan müsabakada ilginç görüntüler oluştu. Stadyumun alttan ısıtma sistemi devreye girince soğuk havanın etkisiyle oluşan buhar sahayı kapladı. Soğuk havanın etkisi kameralara yansıdı.
???? Erzurumspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan mücadele öncesinde, stadyumun alttan ısıtma sistemi devreye girdi. #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/6kxZQizhUu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 23, 2025