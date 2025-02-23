Erzurum'da ilginç görüntü

Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum'da ilginç görüntü

Erzurumspor FK - Iğdır FK maçında alttan ısıtma sistemi devreye girince ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0 - 0 berabere sona erdi.

Eksi 12 derecede oynanan müsabakada ilginç görüntüler oluştu. Stadyumun alttan ısıtma sistemi devreye girince soğuk havanın etkisiyle oluşan buhar sahayı kapladı. Soğuk havanın etkisi kameralara yansıdı.

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Erzurum'da ilginç görüntü
Erzurum'da ilginç görüntü