Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi personelleri kaçak göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon öncesinde yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, kaçak göçmenleri sınır şehirlerinden alarak Erzurum'a getirip buradan da batıya sevk ettiğine dair bilgiler alan emniyet güçleri, planlı bir çalışma başlattı.

Farklı zaman aralığında çalışma yapan ekipler, 13 kaçak göçmen yakaladı ve bu olayda kullanılan bir arabaya da el koydu.

Kaçak göçmenlerin batıya gidişini gerçekleştiren 5 kişi hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçak göçmenlerin kaçakçılığı organizatörlüğüne yönelik denetimlerde yakalanan biri Türk, 3'ü Afganistan uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, birisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.