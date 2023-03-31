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Erzurum’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: Köy yolları ulaşıma kapandı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:41
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Erzurum’da kar yağışı: Yollar ulaşıma kapandı

Erzurum’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: Köy yolları ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Erzurum’un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı Oltu'nun grup mahalle yolları kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Erzurum Büyükşehir Kırsal Hizmetler Oltu Şantiyesi Karla mücadele ekipleri mahalle yollarını mesai kavramı gözetmeksizin açmaya devam ediyor.

Oltu’nun Sülünkaya Mahallesi'nden Oltu'ya gelirken yolda kalan Turan Yiğit'e Erzurum Büyükşehir Kırsal Hizmetler Oltu Şantiyesi Karla mücadele ekipleri yardım etti. Turan Yiğit, “Daha önce bu mevsimde kar yağardı ama bu kadar değildi köy içerisinde 25 santimetre kar var yukarı Köroğlu ormanlarında 40 santimetre civarında kar var” dedi.

 

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