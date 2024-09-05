Erzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldü

Kaynak: DHA
Erzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldü

Erzurum'da bir hafriyat kamyonu ile pikap çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi öldü, 1 ağır 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile pikap çarpıştı.

M.K.A'nın kontrolündeki 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K.’nin kontrolündeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralılar ile cenazeler, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastanelere gönderildi. Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

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