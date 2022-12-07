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  • Bu çocukları kimler bu hale getirdi. Ortaokul kız öğrencileri erkek arkadaş için kavga etti

Bu çocukları kimler bu hale getirdi. Ortaokul kız öğrencileri erkek arkadaş için kavga etti

Erzurum’da 14 yaşlarındaki kız öğrenci, kendisi yaşlarında bir kız öğrenciyi erkek arkadaş için metruk binada öldüresiye dövdü.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:57
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Erzurum'da ortaokul kız öğrencileri erkek arkadaş için kavga etti. Neler oluyor güzel Türkiye'mizde

Bu çocukları kimler bu hale getirdi. Ortaokul kız öğrencileri erkek arkadaş için kavga etti
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Akran zorbalığı bitmek bilmiyor.14 yaşlarındaki kız öğrenci, kendisi yaşlarında bir kız öğrenciyi erkek arkadaş için kavga etti. 

İHA’nın haberine göre, olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.

Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi.

Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı.

O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

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Mehmet
7.12.2022 14:25
Laik egitim sisteminin faydaları.Dokunmayin kizlarimiza özgürler  
 
Mehmet
7.12.2022 14:18
Memleketi kurtaracak Z kuşağı işte bu. Sürekli insanların şişirip durduğu koskoca bir balon olan boş beleş kuşağın mensupları işte bu.  
 
1950
7.12.2022 14:04
Kel başa Şimşir tarak misali, bu ülkenin büyükleri ne ki, küçükleri ne olsun, üzüm üzüme baka baka kararır, küçüklerde büyüklere bakıp böyle oluyor, ne bekliyordunuz bayanlar baylar???  
 
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