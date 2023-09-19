Erzurum’da Otobüs-Traktör Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Erzurum’da Otobüs-Traktör Kazası: 2 Ölü, 14 Yaralı

Otobüs Römorka Arkadan Çarptı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılara Hastanede Müdahale

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Kazada yaralanan 14 kişi Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve sorumluları ile ilgili daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

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