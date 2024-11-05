Erzurum'da polisten narko bilgilendirme eğitimi

Kaynak: İHA
Erzurum'da polisten narko bilgilendirme eğitimi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Oltu ilçesinde Narkorehber eğitim faaliyeti kapsamında norko eğitimi verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğimizce Oltu ilçesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.

Narkorehber eğitim faaliyeti kapsamında 441 vatandaşa eğitim verilirken, Narkogençlik faaliyetleri kapsamında 241 üniversite öğrencisine, Kolluk Görevlileri için Metamfetamin Eğitim Modülü kapsamında 47 polis memuruna eğitim verildi.

Narkonokta faaliyetleri kapsamında 77 vatandaşa broşür dağıtılarak UYUMA aplikasyonu ve NARVAS projeleri tanıtıldı. İlçe genelinde toplamda 806 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Erzurum'da polisten narko bilgilendirme eğitimi

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