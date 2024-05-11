Erzurum’daki 4 ayda kaza bilançosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Nisan ayına ait Erzurum trafik istatistiklerini yayınladı.

Erzurum, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarında bölge illeri arasında üçüncü, maddi hasarlı kazalarda ise birinci sırada yer aldı.

Nisan ayında Erzurum'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk dört ayında ise toplam 5 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde bu oran %13,13 iken, Türkiye genelinde %0,57 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, Erzurum'da 2024 Nisan ayında 149 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası ve 170 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 257 kişi yaralandı.

Ocak-Nisan döneminde Erzurum'da 424 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan ve 774 maddi hasarlı trafik kazası rapor edildi. Bu dönemde 728 kişi yaralanırken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede, yılın ilk dört ayında 3,227 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan ve 4,426 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Kazalarda 37 kişi öldü, 5,702 kişi yaralandı. Bölgedeki trafik kazaları, Türkiye genelindeki toplam kazaların %4,34'ünü oluşturdu.

Erzurum'daki trafik kazaları, bölge toplamında %13,13'lük bir oranla ölüm ve yaralanmaları, %17,48 ile maddi hasarlı kazaları, %13,51 ile ölüm sayısını ve %12,76 ile yaralı sayısını temsil etti.

Nisan 2024 itibarıyla, Ağrı'da 208, Bingöl'de 196, Bitlis'te 159, Elazığ'da 362, Erzincan'da 257, Erzurum'da 424, Hakkari'de 68, Kars'ta 118, Malatya'da 668, Muş'ta 104, Tunceli'de 52, Van'da 461, Ardahan'da 38 ve Iğdır'da 112 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası kaydedildi.

Malatya, bölge illeri arasında en fazla trafik kazası kaybı yaşanan il oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yılın ilk dört ayında Ağrı'da 2, Bingöl'de 6, Bitlis'te 2, Elazığ'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum'da 5, Kars'ta 2, Malatya'da 8, Muş'ta 3, Tunceli'de 1 ve Van'da 3 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.



Bu veriler, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde trafik kazalarının ciddiyetini ve sıklığını gözler önüne seriyor. Eğer başka bir yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bana bildirin.