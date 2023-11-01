Erzurumspor önce uzattı sonra turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, uzatma bölümünde bulduğu golle TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

KAYNAK: AA
Erzurumspor önce uzattı sonra turladı

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Doğu YIlmaz, Zafer Gayretli, Kerem Kalkan
Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 89 Fatih Onay), Enes Yiğit (Dk. 116 Muhammet Karahan), Yakup Kırtay, Ufuk Budak (Dk. 63 Güney Yılmaz), Fırat Şaşi, Özgür Sert (Dk. 107 Eren Özdemir), Alican Özfesli, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 116 Alperen Karaca), Shala, Hüseyin Mevlütoğlu (Dk. 107 Yiğit Furkan Türkmen)
Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Muhammet Egemen Pehlivan, Yusuf Yalçın Arslan, Seymen Yağmur, Serhat Enes Çalışan, Azad Filiz (Dk. 83 Bünyamin Yürür), Cem Çelik, Berkay Ceylan (Dk. 46 Yasin Dülger), Hasan Hüseyin Acar, Berat Ali Genç (Dk. 97 Ömer Şahin), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ozan Papaker)
Gol: Dk. 96 Alican Özfesli (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 60 Ozan Papaker (Diyarbekirspor), Dk. 69 Güney Yılmaz, Dk. 79 Özgür Sert (Erzurumspor FK)

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