Erzurumspor pes etmiyor

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından umutlu konuşurken "Hakeme hakkımı helal etmiyorum" ded.

Erzurumspor pes etmiyor

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi, ligden düşmeyeceklerini söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada mücadele eden oyuncularını tebrik etti. Hakemlerinin kararlarını doğru bulmadığını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:
"Hakem Atilla Karaoğlan'ın vermiş olduğu penaltıyı anlamakta güçlük çekiyorum. Atilla Karaoğlan sana hakkımı helal etmiyorum. Biz zaten bu maça gelirken haftalardır hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz. Kurbanlık koyun gibi maçlara geliyoruz. Bu maça gelirken kafamızda bin tane şüpheyle geldik. Yanılmamışız. Bu maçta böyle penaltı verilip, 'VAR'dan dönmez mi? Attığımız gol vücuttan ele sekiyor. Dönmez mi? Tribünde çocuğum bayıldı. Hakkım helal değil. Sana helal değil Atilla Karaoğlan. Yazık bu takıma. Stadımızda maç oynayamıyoruz. Transfer yasağımız var. Hakemlerle uğraşıyoruz. Hodri meydan. Haftaya kimi gönderilirlerse göndersinler, biz kazanacağız. Bu ligde kalacağız."

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