Erzurum'un Pasinler ilçesinde deprem (9 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum'un Pasinler ilçesinde deprem (9 Ekim 2024)

Son dakika... Son dakika... Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Gerdekkaya mevkiindeki depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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