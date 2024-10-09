Erzurum'un Pasinler ilçesinde deprem (9 Ekim 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gerdekkaya mevkiindeki depremin 6.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 9, 2024
GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) https://t.co/IRVOur32QC
09.10.2024, 14:41:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.6 km#Kandilli
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