Esad, oğlu ve yeğeni öldürüldü mü? Suriye’den sıcağı sıcağına bilgi geldi

Kaynak: Aydınlık
Esad, oğlu ve yeğeni öldürüldü mü? Suriye’den sıcağı sıcağına bilgi geldi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın suikasta uğradığı, bir oğlu ve yeğeninin öldürüldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Yuva Suriye’den aldığı son bilgiyi paylaştı.

Mehmet Yuva, ‘Şam’daki dostlarından’ aldığı bilgiyi Aydınlık’taki “Esad’ın oğlu öldürüldü mü?” başlıklı yazısında paylaştı:

“BAYRAMDA AİLESİYLE İFTARA KATILDI”

“Psikolojik harp propagandasıdır. Bayramda ailesiyle halkla birlikte iftarlara katılması, parklardaki çocukların oyunlarına eşiyle birlikte iştirak etmesi, İsrail ve Suriye sahasındaki memur piyonlarını çıldırtmaktadır.

Onurlu ve vatanperver liderler ve milletler vatan ve bağımsızlık söz konusu olduğunda en kıymetli olanı feda etmek için tereddüt etmezler. Vatansız ve onursuz olanlar bunu anlayamazlar.

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“İSRAİL’İN KARA PROPAGANDASI”

Neo-Nazi Netanyahu ve avanesi Filistin'de çocukları, direnişin önderlerini katlederek, Filistin direnişine yoldaşlık eden siyasi liderlere ve çocuklarına suikast düzenleyerek direnişi, umudu öldürebileceklerini zaferi engelleyebileceklerini sanacak kadar acizlik, gaflet ve hezeyan içindedir.

Düşmanlara inat yaşayacak ve muzaffer olana kadar mücadele edeceğiz. İsrail kaynaklı ve taraftarları sanal-sosyal medyasında yer alan bu tür haberlere ve iddialara itimat etmeyiniz. Şehitlerimiz olduğunda korkak düşmanlar gibi onları saklamaz, gizlemeyiz. Omuzlarımızda baş üstünde taşır, uğurlarız.”

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