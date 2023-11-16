Esad Suriye'de genel af ilan etti. Gidin artık

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti. Genel affın 16 Kasım'dan önceki suçları kapsadığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Esad Suriye'de genel af ilan etti. Gidin artık

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, 16 Kasım 2023’ten önce işlenen suçlar için genel af öngören 2023 tarih ve (36) sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi yayınladı.

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Suriye resmi devlet ajansı SANA'ya göre kararnamenin maddelerinde bazı suçlar için cezanın tamamı için af, bazı suçlar için ise cezanın bir kısmı için af yer alıyor.

Duyurulan af kararnamesi şöyle:

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Kararname bazı suçlara ilişkin cezaların daha hafif cezalarla değiştirilmesini de öngörüyor.

SURİYE İÇ SAVAŞI SON DURUMU

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Suriye İç Savaşı, Mart 2011'de hükümetin göstericilere karşı şiddet kullanmasının ardından başlamış bir karmaşa ve çatışma dönemidir.

Başlangıçta barışçıl gösterilerle başlayan olaylar, hükümetin sert müdahalesi ve muhalif grupların silahlı direnişiyle daha geniş bir iç savaşa evrildi. Bu çatışma, farklı etnik, dini ve politik gruplar arasındaki derin çatışmalara dönüştü, uluslararası güçlerin de dahil olduğu birçok aktörü etkiledi.

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Savaş, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük insanî felakete neden oldu, milyonlarca insan yerinden edildi ve birçok şehir ve kasaba tahrip oldu. Suriye İç Savaşı, bölgesel ve küresel çapta karmaşık bir jeopolitik dinamikle birlikte devam etmektedir, barışçıl bir çözüm bulma çabalarına rağmen, çatışma sürüyor.

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