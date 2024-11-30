Esad yönetimine darbe girişimi iddiası! Genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışma

Diğer yandan devlet televizyonunun yayını kestiği söyleniyor.

Bölgeden gelen son görüntülerde Esad Rejimi Cumhuriyet Muhafızları ile 4'üncü Tümen birlikleri arasında çatışma yaşandığı görülüyor. Beşşar Esad ve ailesinin ise Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğu belirtiliyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Şam'da Esad'in başkanlık sarayı yakınlarında ateş açıldığı çatışmaların Suriye ordusunun farklı grupları arasında yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cumhuriyet Muhafızları liderliğinde bir askeri darbe girişi olduğu söyleniyor.